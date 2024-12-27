Sakarya’nın Arifiye ilçesinde Bekir Sıtkı Durgun İlköğretim Okulunda eğitim gören 195 öğrenciye ‘Geleceğimi Planlıyorum’ projesi çerçevesinde jandarma mesleği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde operasyon ve denetimlerin yanı sıra eğitim faaliyetlerine de devam ediyor. Bu çerçevede Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele, Çocuk Kısım Amirliği, Trafik Şube Müdürlüğü, Otoyol Jandarma Komutanlığı, İdari Kısım Amirliği ve Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından “Geleceğimi Planlıyorum” projesi çerçevesinde Bekir Sıtkı Durgun İlköğretim Okulunda eğitim gören 195 öğrenciye jandarma mesleği hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Jandarma çocuk dergisi, boyama kitabı, balon ve çeşitli hediyelerin de dağıtıldığı projede jandarma tanıtıldı.