DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi’nin ziyaretçileri Esentepe ilkokulu öğrencileri oldu.

Bahçeşehir bölgesinde bulunan ve Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi’ni Esentepe İlkokulu öğrencileri ziyaret etti. Merkezin faaliyetleri hakkında liderlerden bilgiler alan öğrenciler, daha sonra çeşitli oyunlara katıldı. Gönüllerince eğlenen çocuklar merkezin faaliyetlerine hayran kaldı.