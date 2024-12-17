Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki Özpınar İlkokulu tarafından geleneklere uygun bir şekilde hazırlanan Yerli Malı Haftası kutlamaları renkli görüntülere sahne aldı. Yer sofralarından, yufka açan küçük kızlara kadar her ayrıntının düzenlendiği hafta kutlamasına Kaymakam Halil Dalak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak da katıldı.

Yerli Malı Haftası nedeniyle Özpınar İlkokulu öğrencileri ve velilerince hazırlanan etkinlikte yerli malı ürünlerin yanı sıra eskiden kullanılan eşyalardan yer sofraları, küçük öğrencilerin yufka açma gösterileri, Yerli Malı Haftası ile ilgili şiirlerin okunması ve öğrenci velisi annelerin yaprak sarma yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak da etkinliğe katılarak, düzenlenen yaprak sarma yarışmasında dereceye giren annelere hediyeleri verildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Öğretmen, öğrencilerimiz ve aileleri, Yerli Malı Haftasını okulda yaptıkları etkinliklerle eski günlerimizi yaşatarak kutladı. Öğretmenlerimize öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ederim." dedi.