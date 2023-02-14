Eskişehir’de öğrenim gören ilkokul öğrencileri Mihrimah Demir ve Eslem Kocayıldız, biriktirdiği 210 TL harçlığı depremzedelere göndermesi için Vali Ayyıldız’a teslim etti.

Eskişehir’de öğrenim gören ilkokul öğrencileri Mihrimah Demir ve Eslem Kocayıldız, biriktirdiği 210 TL harçlığı depremzedelere göndermesi için Vali Ayyıldız’a teslim etti.

Eskişehir Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özüpek İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mihrimah Demir ile 8 yaşındaki kuzeni Sakarya Şehit Ahmet Akyol İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Eslem Kocayıldız, biriktirdikleri harçlıkları deprem bölgesine göndermeye karar verdi. Türkiye’yi sarsan ve büyük bir yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği depremzedelere yardımcı olmak isteyen minik öğrenciler, velilerinin de yardımıyla valilik binasına gitti. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’la görüşen öğrenciler, biriktirdikleri 210 TL’yi teslim etti. Vali Ayyıldız, örnek davranışlarından dolayı çocukları kutladı. Çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Ayyıldız, onlara oyuncak armağan ederek uğurladı.