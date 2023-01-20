Sinop’ta ilkokul öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığı’nı gezerek jandarmanın kullandığı aletler ve araçlar hakkında bilgiler aldı, vatani görevlerini yapan askerlerle yemek yedi.

Sinop’ta ilkokul öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığı’nı gezerek jandarmanın kullandığı aletler ve araçlar hakkında bilgiler aldı, vatani görevlerini yapan askerlerle yemek yedi.

Sinop Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda eğitim gören öğrenciler ve öğretmenler, karne günü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Minik öğrenciler, burada vatani görevlerini yapan askerlerle sohbet ederek birliği gezdi. Öğle yemeğinde ise askerlerle birlikte karavana yemeği yiyen öğrencilere İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran hediyeler verdi.