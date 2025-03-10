Bilecik’in Eğitimde Nitelik ve Vizyon ( BİL-EN) programı kapsamında ilkokul öğrencileri, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ziyaret düzenledi.

Ertuğrulgazi İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencileri BİL- EN programı sayesinde kurumları dolaşarak öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmek ve ailelerle daha yakın ilişkiler kurmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen programda; öğrenciler çeşitli sosyal etkinliklere katıldı ve personellerle birlikte eğitici oyunlar oynadı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcı Rahim Duman ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu tür etkinlikler, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal yaşamlarında daha sağlıklı ve verimli bireyler olmalarını sağlamak için önemlidir. Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı, öğrencilerin nitelikli bir eğitim alarak gelecekte daha iyi bir toplum üyesi olmaları yönünde faydalı oluyor" dedi.