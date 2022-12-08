Karabük’te AR-GE çalışmaları dahilinde kurduğu makine ile geri dönüşümü olmayan plastiklerden dizel, temizlik tineri, karbon siyahı, prolitik yağ ve parafin üreterek çevre kirliliğinin önüne geçen ilk okul mezunu Ahmet Balyemez, hidrojen sistemi ile çalıştırdığı makine ile Avrupa’ya adım attı.

Karabük’te AR-GE çalışmaları dahilinde kurduğu makine ile geri dönüşümü olmayan plastiklerden dizel, temizlik tineri, karbon siyahı, prolitik yağ ve parafin üreterek çevre kirliliğinin önüne geçen ilk okul mezunu Ahmet Balyemez, hidrojen sistemi ile çalıştırdığı makine ile Avrupa’ya adım attı.

Ahmet Balyemez, Karabük’te geliştirdiği proliz makinesi ile geri dönüşümü olmayan plastikleri dizel, temizlik tineri, karbon siyahı, prolitik yağ ve parafin gibi maddelere dönüştürdü. Yaptığı AR-GE çalışmaları sonrası yerli ve milli olarak ürettiği makine ile hedefi sıfır emisyon ile üretim yapmayı planlayan Balyemez, Karadağ ülkesinden gelen davet üzerine yeni tesisini kurmak için kolları sıvadı. Karadağ’ın Bijelo Polce Belediye Başkanı Petar Smolovic’in daveti üzerine ülkeye giden Balyemez görüşmelerin çok verimli geçtiğini söyleyerek, “ Türkiye’de yaptığımız çalışmalar sonucu ürettiğimiz proliz makinesi ile geri dönüşümü olmayan plastiklerden dizel, temizlik tineri, karbon siyahı prolitik yağ ve parafin gibi maddeler üretmemiz dikkat çekti. Bunun üzerine Karadağ’ın Bijelo Polce Belediye Başkanı Petar Smolovic’in daveti üzerine giderek bölgede çalışma yaptık. Sıfır emisyon ve sıfır atık hedefi doğrultusunda orada kuracağımız tesis için ön çalışma yaparak prensipte anlaştık. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki yıl Şubat - Mart gibi tesisi kurmayı planlıyoruz. Burada kuracağımızı tesis ile Avrupa’ya da bir adım atmış olacağız. Orada kuracağımız tesiste kullanacağımız teknoloji ise yine kendimizin ürettiği tamamen çevreci olan ve hidrojen sistemi ile çalışacak olup sıfır emisyon mantığıyla üretim yapacak. Bu sayede geri dönüşümü olmayan plastikleri hidrojen sistemi ile geri dönüşüme kazandıracağız. Bu sistem zaten dünyada bir ilk ve bunu da yaptığımız için ayrıca mutluyuz” dedi.