Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, çağın yaygın hastalığı olan obezite hakkında Türkiye’nin geldiği son durumu aktararak, "İlkokul ikinci sınıf öğrencilerde; fazla kiloluluk yüzde 14.6, obezite yüzde 9.9 olarak bulunmuştur" dedi.

İl Müdürü Damkacı açıklamasında, pratik olarak beden kütle indeksi (BKİ) değerinin 25 kilogram/metrekare’nin üzerinde olması fazla kiloluluk, 30 kilogram/metrekare’nin üzerinde olmasının ise obezite olarak tanımlandığını söyledi. Damkacı, "Erişkinlerde Türkiye Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri Hane Halkı Araştırması (STEPS) 2017 ön sonuçlarına göre fazla kiloluluk yüzde 34.8, obezite yüzde 30 olarak bulunmuştur. Çocuklarda ise Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisinin Avrupa Çocukluk Obezite Sürveyans Araştırması (WHO - European Childhood Obesity Surveillance Initiative- COSI) 2016 yılı ülkemizin de içinde olduğu 32 ülke ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada ülkemiz verilerine göre ilkokul 2’nci sınıf öğrencilerde; fazla kiloluluk yüzde 14.6, obezite yüzde 9.9 olarak bulunmuştur" dedi.

Açıklamasının devamında dünya genelindeki durum hakkında bilgi veren İL Müdürü Damkacı, “DSÖ 2016 verilerine göre dünyada 18 yaş üstü popülasyon 1.9 milyarın üstünde fazla kiloludur, bunların 650 milyonu da obez grubundadır. DSÖ 2016 verilerine göre dünyada 18 yaş üstü popülasyonun yüzde 39’u fazla kilolu, yüzde 13’ü de obez grubundadır. Dünya genelinde obezite prevalansı 1975-2016 yılları arasında yaklaşık 3 katına çıkmıştır” dedi.