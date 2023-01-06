İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) oyunları yarışmaları Uzun Mustafa İlkokulu’nda öğrencilerin katılımıyla başladı.

İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) oyunları yarışmaları Uzun Mustafa İlkokulu’nda öğrencilerin katılımıyla başladı.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün organize ettiği Uzun Mustafa İlkokulu’nda Okul Müdürü, Öğretmenler ve gönüllü gençlerin katılımıyla; öğrenciler arasında “Geleneksel Çocuk Oyunları” etkinliği düzenlendi.

Öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen İFET-ilkokul fiziksel etkinlik oyunlarına Uzun Mustafa İlkokulu’nda 250 öğrenci katılım gösterdi.

İFET-ilkokul fiziksel etkinlik oyunları yıl boyunca il ve ilçelerde bulunan ilkokullarda devam edecek olup, sene sonunda başarılı öğrencilerin katılacağı bir şölen ile sona erecek.