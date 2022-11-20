Kütahya Gazi Kemal İlkokulu’nun 1977-78 yılı mezunları, 50 yıl sonra dördüncü defa bir araya geldiler.

Kütahya Gazi Kemal İlkokulu’nun 1977-78 yılı mezunları, 50 yıl sonra dördüncü defa bir araya geldiler.

1973-74 eğitim öğretim sezonunda okula başlayan 30 öğrenci, o dönemin sınıf başkanı Suat Okdelen’in organizasyonu ile

Bahem Cafe’de buluştular. Uzun bir aradan sonra bir araya gelen mezunlara, Kütahya’nın yöresel yemeği olan tereyağlı tepsi mantısı ikram edildi.

Suat Okdelen, "Bizler, Kütahya Gazi Kemal İlkokulu’nun 1977-89 mezunu öğrencileriyiz. 50 yıldır hiç kopmadan süre gelen bir dostluğumuz var. 4. kez bir araya geliyoruz ve buradan çıkartmamız gereken mesaj; gerçek dostluklar para ile kazanılmıyor. Eşlerimiz, evlatlarımız ve torunlarımız, bu bağlılığımıza çok şaşırıyor. Bence çağın vebası gerçek dostluğu bulamamak. Biz bunu başardık, şükürler olsun" dedi.

Seramik Sanatçısı Ayla Yıldırım Altıntaş da, "Allah herkese böyle buluşmaları nasip etsin, bu ailenin bir ferdi olmaktan çok mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerinin bir araya gelmesinden ve buluşmalarına kendisinin davet edilmesinden çok mutlu olduğunu belirten o dönemin sınıf öğretmeni Ayşe Akşehirli Gültekin, öğrencileri ile gurur duyduğunu ifade etti.

Mezun öğrencilerden Deniz Erkılavuz’un annesi öğretmen Güler Soykan da, buluşma etkinliğinde bulunmaktan dolayı sevinçli olduğunu dile getirdi.

Okul arkadaşları, 1974 yılında okulun giriş kapısında toplu olarak çekilen siyah beyaz fotoğrafa defalarca bakarak duygusal anlar yaşadılar.