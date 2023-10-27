Sivas’ta ilkokul öğrencileri Cumhuriyetin 100 yıl dönümünü okul bahçelerinde gerçekleştirdikleri koreografi gösteriyle kutladı.

Cumhuriyetimizin 100. Yıl dönümü Sivas’ta ilköğretim okullarında renkli görüntülere sahne oldu. Şarkışla Şehit Doğan Kaya İlköğretim Okulu, Gemerek Doktor İsmail Hakkı Oran Ortaokulu, Yıldızeli Borsa İstanbul İlköğretim Okulu, Gemerek Yeni Çubuk Cumhuriyet Orta Okulu öğrencileri 100. Yıl anısına okul bahçelerinde hazırladıkları koreografileri sergilediler. Öğrenciler bedenleriyle Türk Bayrağı ve 100 yıl vurgusu yaptı. Gösteriler havadan doranla görüntülendi.