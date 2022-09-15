Aliağa’da ‘İlköğretim Haftası’, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Aliağa’da ‘İlköğretim Haftası’, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

‘İlköğretim Haftası’, Aliağa’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz’ün Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başlayan etkinlikler TOKİ İlkokulu’nda düzenlenen programla devam etti. TOKİ İlkokulu’nda gerçekleştirilen programa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutan Vekili Oktay Bingöl, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ömür Avcı, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Okul bahçesinde organize edilen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz yaptı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve veliler için hayırlı olması temennisinde bulunan Akyüz, “Yaşadığımız çağ gereği bilgi ve belgeye hızlı bir şekilde erişebilir olmak kaçınılmaz bir gerçektir. Evlatlarımızın bilgiyi ezberleyen değil, bilgiye ulaşabilen ve kullanabilen, eleştirel düşünebilen bireyler olabilmeleri öncelikli hedeflerimiz arasındadır” ifadelerini kullandı.

“Genç nüfusumuz bizim geleceğimizdir”

Genç nüfusun ülkenin geleceği olduğunu belirten Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ise “Genç nüfusumuz bizim geleceğimizdir. Evlatlarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlasak gelecek bizim olacaktır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında lider ülke olma hedefimizi bir adım daha ileriye taşıyacağız. Evlatlarımızı geçmişinden korkmadan milli ve manevi değerlerine bağlı, geleceğe daha güçlü bakar halde yetiştirmek zorundayız” dedi.

Dans gösterileri programa renk kattı

Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalar sonrasında öğrenciler tarafından okunan şiirler alkış alırken halk oyunları ve dans gösterileri programa renk kattı. 2022-2023 yılının temsili olarak ilk zilini çalan Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, tüm öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi. İlköğretim haftası kutlama programı katılımcıların sınıf ziyaretleri ile son buldu.