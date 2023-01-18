Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) ikinci yarı bu hafta sonu başlıyor. Averajla 2. sırada yer alan İlkler Şehri Uşak basketbol Takımı, grubu şampiyon tamamlayarak terfi maçlarına avantajlı başlamanın hesabını yapıyor.

Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) ikinci yarı bu hafta sonu başlıyor. Averajla 2. sırada yer alan İlkler Şehri Uşak basketbol Takımı, grubu şampiyon tamamlayarak terfi maçlarına avantajlı başlamanın hesabını yapıyor.

İlkler Şehri Uşak Basketbol Takımı, ikinci yarıya 20 Ocak Cuma günü ilk maçında İstanbul’da HT Basketbol Takımı maçıyla başlıyor. Kadronun tam olması ve formaya sponsor bulunması, takımda moralleri yükseltti.

TB2L B Grubunda 10 haftada 20 Ocak Cuma günü HT Basketbol ile karşılaşacak olan kırmızı siyahlılar, Ankaspor ve 12. Haftada da lider Aykanat Spor Kulübü ile karşılaşacak. Uşak takımı bu üç maçı kazanarak şampiyonluk yolunda en önemli engelleri kazasız atlatmayı hedefliyor. İlkler Şehri Uşak basketbol Spor Kulübü Başkanı Osman Tekbaş, “Takımımızda moraller yerinde. Adım adım hedefimize yaklaşıyoruz. Bizim için her maç büyük önem taşıyor. Hedefimiz, şimdilik TBL, buradan da BSL’ ye çıkmak ve geçmiş yıllarda olduğu gibi Uşak’ı basketbol denilince akla gelen kentlerden birisi haline getirmektir” dedi.