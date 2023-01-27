Türkiye Basketbol 2 Ligi (TB2L) B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren İlkler Şehri Uşak Basketbol Takımı, yarın evinde çok önemli bir maça çıkıyor.

Türkiye Basketbol 2 Ligi (TB2L) B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren İlkler Şehri Uşak Basketbol Takımı, yarın evinde çok önemli bir maça çıkıyor.

Sezonun ilk yarısında yenilgi aldığı İstanbul Ankaspor ile karşılaşacak olan kırmızı siyahlılar, bu maçı kazanarak il k yarının rövanşını almak ve 7 maçtır süren galibiyet sersini bozmadan grubu şampiyon olarak tamamlamak istiyorlar.

İlkler ŞEHRİ Uşak Spor Kulübü Başkanı Osman Tekbaş, ligin en genç ve en mütevazı takımı olduklarını belirterek tüm Uşaklı basketbol severleri yarın saat 18.00 de Uşak Üniversitesi Spor Salonunda oynanacak maça davet etti.

Sezon başından bu yana takım olarak çok başarılı bir grafik sergilediklerini düşündüğünü belirten İlkler Şehri Uşak basketbol Kulübü Başkanı Osman Tekbaş, “Bu başarı sadece salonda aldığımız başarılarla ölçülemez. Bir başarının gelmesi için saha içerisindeki teknik kadro ve oyuncuların mutlu bir şekilde parkeye çıkması gerekir.

İşte bunun için saha dışında da çalışan başarılı bir kadromuz var. Genç ve dinamik bir yönetimiz. Bu sezon onlarda büyük bir takdiri hak etmektedir” dedi.

TB2L 2022-2023 Sezonu ilk yarısında aldıkları 2 yenilgiden birisini İstanbul Ankaspor karşısında aldıklarını belirten Tekbaş, “Ligin en genç kadrolarından birine sahip olduğumuz takımımızın bu hafta rakibi İstanbul Ankaspor. Rakibimizle oynadığımız ilk yarı maçında maalesef ilk mağlubiyetimizi almıştık. Yarın evimizde oynayacağımız bu maçı rövanş olarak görüyoruz.

Rakibimiz güçlü bir kadroya sahip. Fakat bizim hedefimiz belli ve hedefimiz gerçekleştirmek için sahaya galibiyet parolasıyla çıkacağız. Rakiplerimize göre çok daha kısıtlı bir bütçe üst üste 7 maçı kazandık. Galibiyet serimizi bozmadan devam ettirmek istiyoruz. Bu hafta ilk kez alışılmışın dışında bir maç saatimiz var. 28 Ocak Cumartesi saat 18.00 de bu başarının ana mimarlarından olan taraftarlarımızın salondaki yerlerini almalarını rica ediyorum. Çünkü taraftarlarımız, eski yıllarda olduğu gibi takımımıza güç rakiplerimize korku veriyor” ifadesini kullandı.