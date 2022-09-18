SAMSUN (İHA) – Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, son dakikada kaybettikleri Samsunspor maçının ardından yaptığı değerlendirmede takımından memnun olduğunu ve daha iyi olacaklarını söyledi.

SAMSUN (İHA) – Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, son dakikada kaybettikleri Samsunspor maçının ardından yaptığı değerlendirmede takımından memnun olduğunu ve daha iyi olacaklarını söyledi.

Samsunspor deplasmanından son dakikalarda yedikleri golle mağlup ayrılan Sakaryaspor’da teknik direktör İlker Püren, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu dile getiren Püren, son anda kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

“Daha iyi olacağımızı düşünüyorum”

Son ana kadar maçı bırakmadıklarını ifade eden İlker Püren, “Rakibimizin içinde bulunduğu durumun farkındaydık. Onlar da camia takımı. İçinde bulundukları durumun onları ateşleyeceğini biliyorduk. Oyuna iyi başladık. Her 2 takım da maçı kazanabilirdi. 2-0’dan maçı 2-2’ye getirdik. Bu kolay iş değildi. Sonuna kadar işi bırakmayan, mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularımdan eminim, takım yavaş yavaş oturuyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. 2-0’dan sonra 3’lü defansa döndük ve duran toptan 2 gol bulduk. Daha sonra golleri bulunca 4’lüye döndük ve karambolden gol yedik, maçı kaybettik” dedi.