Samsun’un İlkadım ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısı ile İLKEM Eğitim Merkezinin 4 farklı şubesinde öğrencilerin katılımıyla bir etkinlik düzenlendi. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İstiklal Marşı’nın istikbalin temeli olduğunu söyledi.

İLKEM’li öğrenciler, Türkiye’nin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 102. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın anlam ve önemini belirtilen konuşmayı İLKEM Eğitim Koordinatörü Davut Öz yaptı. Daha sonra günün anlam ve önemine yönelik öğrenciler arasında çeşitli yarışmalar düzenlendi. İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasında birinci olan öğrenci tarafından İstiklal Marşı okundu.

"Milli marşımız istikbalimizin teminatıdır"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş; İstiklal Marşı’nın, Türk milletinin eşsiz bağımsızlık destanı, istiklalin sembolü ve istikbalin teminatı olduğunu söyledi. Başkan Demirtaş, "Bu marşın; milletimizin bağımsızlık aşkını, imkansızlıklar içinde gösterdiği büyük kahramanlığı, azim ve kararlılıkla verilen mücadelenin mısralara dökülmüş ifadesidir. Her dizesi, her kelimesi milletimizi tek yürek haline getiren İstiklal Marşımız; vatan, millet, bayrak ve istiklal aşkının ilmek ilmek dokunduğu eşsiz bir şaheserdir. Bu minvalde belediyemizin İLKEM eğitim kurumlarında öğrencilerimize milli, manevi ve tarihin önemini kavratan, vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını geliştirecek etkinlikleri düzenleyen eğitmenlerimizi ve yavrularımızla yürekten tebrik ediyorum. Bu vesile ile milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve tüm şehitlerimizi saygı ve bir kez daha rahmetle anıyorum" dedi.