İlkadım Eğitim ve Etüt Merkezi’nde (İLKEM) Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursları devam ediyor. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

İLKEM’de 2024-2025 eğitim-öğretim yılında yapılacak olan LGS ve YKS kursları devam ediyor. Deneyimli öğretmenler eşliğinde geniş ve ferah sınıflarda devam eden kurslarda öğrenciler, kendileri için hazırlanan deneme sınavlarına da katılarak, seviyelerini ölçme imkanı elde ediyorlar.

Sınavlara hazırlık ve sınav sonrası tercih dönemlerinde öğrencilere destek olduklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “iLKEM Eğitim ve Etüt Merkezimizde devam eden LGS ve YKS kurslarımızla öğrencilerimize eğitim yolculuklarında destek olmaya devam ediyoruz. Başarıya giden yolda onlara rehberlik eden deneyimli öğretmen kadromuzla sınavlara hazırlık sürecini kolaylaştırıyoruz. Çocuklarımızın akademik başarısını artırmak ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemesini sağlamak için her zaman yanlarındayız. Gelecek nesillerimizin ülkemizin büyümesi ve gelişmesinde büyük katkıları olacağına inanıyorum. Gençlerimizin gelecek hayallerine ulaşmaları için onlara katkı sağlamak ve destek olmak bizleri de mutlu ediyor” dedi.