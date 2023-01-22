İlkadım Belediyesi’nin ailelerin eğitim giderlerine destek olmak ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla faaliyete geçirdiği İLKEM Eğitim Merkezi, öğrencilerin eğitimine sağladığı katkılarını sürdürüyor.

İlkadım Belediyesi’nin ailelerin eğitim giderlerine destek olmak ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla faaliyete geçirdiği İLKEM Eğitim Merkezi, öğrencilerin eğitimine sağladığı katkılarını sürdürüyor.

Samsun’un İlkadım ilçesinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak ve ilçenin başarısını arttırmak amacıyla kurulan İLKEM Eğitim Merkezi çalışmalarını sürdürüyor. İlkadım’daki 4 şubede birinci seçilen öğrenciler 27 Ocak’ta ödüllü bilgi yarışmasına katılacak.

“Onları en iyi şekilde geleceğe hazırlıyoruz”

İLKEM Eğitim Koordinatörü Davut Öz, “4 farklı şubemizde geleceğe değer çocuklarımızı yenilikçi eğitim fırsatları ile buluşturarak onları en iyi şekilde geleceğe hazırlıyoruz. Başarı odaklı TYT ve AYT hazırlık kurslarımız devam ediyor. Farklı etkinlikleri ile öğrencilerimizin bilgi ve donanım noktasında çağın şartlarına uygun olarak yetişmeleri için gayret ediyoruz. Yarı yıl kampı öncesi Yaşardoğu, Kadifekale, Derebahçe, Kılıçdede olmak üzere 4 farklı şubemiz kendi için de birincilerini seçerek yarışacağı ödüllü bir bilgi yarışması düzenliyoruz. 27 Ocak’ta yapılacak finalde birinci olan şubemize kitap seti hediye edeceğiz” diye konuştu.

İLKEM’i ziyaret eden İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdür Murat Yalçınkaya ise, “Yaptığımız ziyaretler sadece fiziki inceleme ziyaretleri değildir. Aynı zamanda öğretmen arkadaşlarımızla görüşüp sorunları hakkında bilgiler alıyor, okulları gezip eksiklikleri yerinde görerek fikir alışverişinde bulunuyoruz. Gelişimden ve değişimden haberdar olursak, çocuklarımızı geleceğe daha hazır vaziyette yetiştirmiş oluruz. Öğrencilerimizden isteğimiz güzel bir bölüm kazanmanın tam zamanı. Bu yıl o yıl diyerek güzel bir üniversite kazanınız en büyük temennimizdir” dedi.