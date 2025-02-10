Altınordu’nun 20 yaşındaki forvet oyuncusu İlkan Sever, 6 milyon TL karşılığında Erzurumspor FK’ya transfer oldu. Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu’da transfer çalışmaları sürüyor. 2022-2023 sezonunun ara transfer döneminde Hollanda’nın Victoria 28 Enschede ekibinden İlkan Sever’i altyapısına dahil eden İzmir ekibi, genç oyuncunun transferi için Erzurumspor FK ile anlaştı. Bu sezon ligde oynadığı 8 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran 20 yaşındaki oyuncu için Erzurumspor FK’nın 6 milyon TL bonservis bedeli ödeyeceği ve oyuncunun bir sonraki transferinden de Altınordu’nun yüzde 30’luk pay alacağı öğrenildi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.