Samsun İlkadım Belediyesi’ne bağlı kreşleri ziyaret eden polis maskotu Kanka, miniklere hem polislik mesleği hakkında bilgiler verdi hem de onlarla birlikte eğlendi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve polis maskotu Kanka, İlkadım Belediyesi’ne bağlı kreşleri ziyaret etti. Miniklere polislik meslek tanıtımı, temel güvenlik bilgileri, trafik kuralları, güvenli internet ve teknoloji bağımlılığı konularında farkındalık eğitimleri verildi.

Küçük yaşlarda verilen temel bilgilerin, ilerleyen yaşlarda bireylere fayda sağladığını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “Minik yavrularımızın eğitimlerine, son derece önem veriyoruz. Kreşlerimizde uzman eğitmenlerimiz eşliğinde hem okul dönemlerine hazırlanıyorlar hem de akranlarıyla eğlenceli vakitler geçiriyorlar. Bu eğitimlerin içerisine de Samsun Emniyet Müdürlüğümüzün polis maskotu Kanka yavrularımızı ziyaret etti. Polis abi ve ablaları çocuklarımıza; polislerimizin görevlerini, dışarıda karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı yapması gerekenleri ve trafikte uymaları gereken kuralları anlattı. Bu bilgiler, yavrularımızın her anlarında ve ileriki yaşlarında faydalar sağlayacak. Bu noktada Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerimize hem faydalı bilgilerinden hem de polis maskotu Kanka’yı yavrularımızla buluşturarak eğlenceli dakikalar yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Güvenli yarınlar için yavrularımızla birlikte büyüyoruz” dedi.