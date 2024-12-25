İlkadım Belediyesi bünyesinde hizmet veren İlkadım Kreşi’nde eğitim gören minikler, düzenlenen özel etkinlikte İstiklal Marşı’nı coşkuyla okudu. Programa katılan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, çocukların bu anlamlı performansına eşlik etti.

Kreşte gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların İstiklal Marşı’nı okuduğu anlar duygu dolu anlara sahne oldu. Miniklerin heyecanı ve coşkusu, hem öğretmenler hem de veliler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Program sonunda konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “Evlatlarımızın bayrak ve vatan sevgisiyle büyüdüğünü görmek hepimiz için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. İstiklal Marşı, milletimizin bağımsızlık ve birlik ruhunun en güçlü ifadesidir. Çocuklarımızın bu bilinci küçük yaşta kazanmaları geleceğimizin teminatıdır” dedi.

Miniklerden özel hazırlık

Kreşte eğitim gören çocuklar, etkinlik için haftalar öncesinden hazırlanmaya başladı. Öğretmenleri rehberliğinde hem İstiklal Marşı’nı ezberleyen hem de disiplinle prova yapan miniklerin performansı, programa katılan herkesin takdirini topladı. Çocuklara madalya hediye eden Başkan İhsan Kurnaz, “Bu yaşta bu bilinci kazanan çocuklarımız gelecekte güçlü bir Türkiye’nin mimarları olacak” ifadelerini kullandı.

Eğitime ve milli değerlere tam destek

İlkadım Belediyesi’nin kreşlerde düzenlediği bu tür etkinliklerin, çocuklara hem eğitsel hem de duygusal anlamda büyük katkı sağladığını belirten Başkan İhsan Kurnaz, eğitime yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı. “Geleceğimiz olan çocuklarımız için eğitim alanında her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Onların milli ve manevi değerlerle yetişmeleri en büyük önceliğimizdir" şeklinde konuştu.