Samsun’un İlkadım Belediyesi, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilmeleri için yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

İlkadım Belediyesi, belediyecilik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Sosyal ve kültürel alanlarda yaptığı çalışmalarla, ilçe halkından takdir toplayan İlkadım Belediyesi, belediyecilik hizmetlerine de hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarla sokaklar, caddeler ve grup yolları sıcak asfalt ve sathi kaplama yollarla daha güvenli ve konforlu hale geliyor.

"Uzun ömürlü ve kullanışlı yollar"

İlçede devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “İlkadım Belediyesi olarak kentin konforlu ulaşımı için yol ve kaldırım yatırımlarımıza devam ediyoruz. Belirlenen program dahilinde mahallelerimizde çalışmalarımız sürüyor. Okul yollarında, dolmuş ve minibüs güzergahlarında, kırsal mahallelerimizin grup yollarında yaptığımız çalışmalar neticesinde, vatandaşlarımız daha kaliteli bir ulaşım imkanına kavuşuyor. Dökümü gerçekleştirilen sıcak asfaltlar hem uzun ömürlü hem de daha kullanışlı. Belirlediğimiz program dahilinde, havaların da elverişli olmasıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yapılan tüm çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.