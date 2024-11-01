Samsun’un İlkadım Belediyesi, zorlu kış şartları öncesinde yol yapım, onarım ve bakımlarının yanı sıra, yaya kaldırımlarında da düzenlemeler yapıyor.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, İlkadım Belediyesi ekipleri kış mevsimi için hazırlıklara başladı. Kış aylarında özellikle kırsal mahallelerin ulaşımında aksamalar yaşanmaması için İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; sıcak asfalt, asfalt yama, sathi kaplama, kent merkezi ve kırsal mahallelerin yollarında bakım ve onarım işlerinin yanı sıra, kaldırımlarda da düzenlemelere gidiyor.

İlçe halkının sağlıklı ve güvenli ulaşımı için her türlü önlemi aldıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Kış aylarında ilçemiz genelinde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için planlamalarımızı yaptık. Bu noktada yollarımızın onarım ve yenileme faaliyetlerini, belirlenen program dahilinde yürütüyoruz. Amacımız, özellikle kış mevsiminde kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin iyileştirilmesidir. Bunun için de ekiplerimiz büyük bir özen ve özveriyle çalışmalarını yürütüyorlar. Çalışmalarımız sadece kışa yönelik değildir. Kent merkezi ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan, yıl boyunca hemşehrilerimizin daha konforlu ve güvenli ulaşım ağını kullanması için ekiplerimiz gece-gündüz demeden saha çalışmalarına devam ediyor. Havalar soğumadan önce belirlenen program dahilinde işlerimizi tamamlayarak, İlkadım’ı kış mevsimine hazır hale getireceğiz" dedi.