Samsun’un İlkadım Belediyesi, TEKNOFEST 2023’e katılacak öğrencilere 1 milyon TL’lik malzeme desteği vereceğini ve son başvuru tarihinin 16 Ocak olduğunu duyurdu.

Samsun’un İlkadım Belediyesi, TEKNOFEST 2023’e katılacak öğrencilere 1 milyon TL’lik malzeme desteği vereceğini ve son başvuru tarihinin 16 Ocak olduğunu duyurdu.

İlkadım Belediyesi AR-GE Müdürlüğü, Cumhuriyet’in yüzüncü yılında İstanbul’da 30 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ‘TEKNOFEST 2023’e destek vereceği takım arkadaşlarını arıyor.

Son başvuru 16 Ocak

İlkadım Belediyesi, TEKNOFEST 2023 yarışmaları için destek başvurularını açtı. TEKNOFEST 2023 için takım arkadaşlarını arayan İlkadım Belediyesi AR-GE Müdürlüğü’nde yapılan açıklamaya göre gençlerin takım kurup projelerini ve önceki yıllarda TEKNOFEST’e katılarak başarı elde edenlerin belgeleriyle birlikte 16 Ocak Pazartesi gününe kadar teslim etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

1 milyon TL’lik malzeme desteği

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Takımını kur, projeni geliştir ve TEKNOFEST 2023’te yerini al” ifadeleriyle öğrencileri TEKNOFEST’e katılmaya davet etti. TEKNOFEST heyecanına ortak olmak adına millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması ve binlerce gencin projesine destek olmak için belediye adına ön eleme aşamasını geçen takımlara 1 milyon TL malzeme desteği vereceklerini açıklayan Başkan Demirtaş, “Gençlerin önünü açmaya çalışıyoruz. Onlarla beraber, onlarla aynı hissiyatı yaşamak istiyoruz. Bir nebze de olsa onlara katkı sağlayabiliyorsak bu bizim için büyük mutluluk. Gençlerimiz; takımlarınızı kurun, yarışmalara hazırlanın, gelin hep beraber yarışalım. Ödüllerimiz var, o ödülleri de birlikte kazanalım” dedi.