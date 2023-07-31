Samsun İlkadım Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı veriyor.

Samsun’un İlkadım Belediyesi İLKEM Eğitim Merkezleri, YKS sonuçlarına göre gençlere ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti veriyor. 4 farklı şubede hizmet veren merkez, gençlerin üniversite tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapmalarına katkı sağlayacak.

İLKEM Eğitim Merkezi 8 Ağustos tarihine kadar açıklanan üniversite tercih dönemi için Kadifekale, Derebahçe, Yaşardoğu ve Kılıçdede şubelerinde 27 ve 28 Haziran’da YKS’ye giren gençlerin tercihlerini puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre doğru bir şekilde yapabilmeleri için gençlere ücretsiz üniversite tercih danışmanlığı hizmeti sağlıyor. Uzman eğitmenler tercih seçimlerinde gençlerin ilgileri, yetenekleri, bulundukları yerin dışında başka bir şehirde yaşamayı isteyip istemedikleri gibi etkenler de tercihleri belirleyen konular da dikkate alarak gençlerin üniversitelerin ve bölümlerin kendilerine uygun olması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunuyor.

Konu hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlkadımlı kardeşlerimizin puanları ve ilgi alanları doğrultusunda en doğru tercihi yapabilmeleri amacıyla yoğun bir çalışma yürüten İLKEM Eğitim Merkezimiz, ücretsiz YKS tercih danışmalığıyla üniversite adayı gençlerimiz için hizmet veriyor. Öğrencilerimizin kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmeleri, geleceklerini doğru yönlendirmeleri ve bilinçli tercih yapabilmeleri amacıyla gençleri ve ailelerini ücretsiz eğitim merkezimizin 4 farklı şubesindeki danışmanlık noktasını ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.