Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2022 yılında 6 milyon 819 bin TL’lik destek verdiklerini açıklayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 2023 yılında da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2022 yılında 6 milyon 819 bin TL’lik destek verdiklerini açıklayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 2023 yılında da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek 2022 boyunca şehirde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağladı. İlkadım Belediyesi tarafından 2022 yılı içerisinde 8 bin 274 aileye 2 milyon 482 bin 200 TL değerinde Hilal Kart ile alışveriş desteği, 2 bin 952 aileye 3 milyon 577 bin 393 TL değerinde 1 milyon 555 adet ekmek yardım kuponu, 1529 kişiye 475 bin 900 TL’lik kırtasiye desteği, 155 adet 42 bin 627 TL değerinde 12 kilogramlık mutfak tüpü, 62 Kişiye 163 bin TL nakdi destek, 22 Kişiye toplamda 7 bin 190 TL otobüs bilet desteği, 30 aileye 70 bin 757 TL kuzine soba desteği, 54 aileye günlük, 94 kişiye ise toplam yıllık 33 bin 840 sıcak yemek desteği, Ramazan ayında ise 6 bin adet gıda paket yardımı yapıldı.

“Hayır çarşısı 1312 aileye destek oldu”

Bu yardımların yanı sıra Kadın Koordinasyon Merkezi ’Hayır Çarşısı’ hizmetiyle 1257 aileye kıyafet, 55 aileye eşya yardımı yaptı. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşların zor zamanlarında yanında olmaya devam eden İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü ve Kadın Koordinasyon Merkezi bu yardımları yıl boyu sürdürüyor.

“Büyük özen gösterdik”

Daima vatandaşların yanında olduklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Hem kültürümüzün hem inancımızın hem de hizmet anlayışımızın gereği olarak ilçemizde hiç kimsenin aç ve açıkta kalmasına müsaade etmeyiz. Biz kocaman bir aileyiz. Her zaman ihtiyacı olanlara yardımcı olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz”

İhtiyaç sahibi tüm bireylerin yanında olduklarını ifade eden Demirtaş, “Ekiplerimiz bir taraftan ihtiyaç sahibi kişi ve haneleri tespit edip ihtiyaçlarını giderirken, ihtiyaç sahiplerinin de belediyemize başvuru yapmaları durumunda ihtiyaçlarını gideriyoruz. Geride bıraktığımız 2022’de tüm desteklerimizle bunu sağlamaya büyük özen gösterdik. 2023 yılında da aynı şekilde vatandaşlarımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.