Samsun’da İlkadım Belediyesi ihtiyaç sahibi 750 aileye Ramazan erzak kolisi dağıttı.

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü ekipleri gıda kolilerini belirlenen adreslere ulaştırdı. 750 paket Ramazan erzak kolisi ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Gıda kolisi dağıtımıyla ilgili bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın öneminin en çok hissedildiği bu güzel Ramazan ayında, ihtiyaç sahibi ailelerimiz için gıda kolisi dağıtım çalışmalarımıza başladık. İhtiyaç sahiplerine teslim ettiğimiz gıda kolimizin içerisinde her ailenin temel mutfak ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler bulunuyor. Bizler her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk ve sosyal belediyecilik anlayışımız gereği vatandaşlarımızın her şartta yanında olmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İlkadım Belediyesi ayrıca, 2 bin 500 aileye 500 TL nakit yardımı Hilal Kart aracılığıyla gelir durumuna göre aylık, 2 aylık ve 3 aylık olarak yapıyor.