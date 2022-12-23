Samsun’da İlkadım Belediyesi, ihtiyaç sahibi 55 aileye soba yardımında bulundu.

Samsun’da İlkadım Belediyesi, ihtiyaç sahibi 55 aileye soba yardımında bulundu.

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü ekipleri, soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşmaya devam ediyor. İlk etapta 30 sobayı ailelerin yuvalarına kavuşturan ekipler, bu kapsamda tespit edilen 25 aileye daha soba yardımı yaptı. Ekipler, tespit edilen adreslere kuzine soba, kömür kovası, boruları ve altlığı ile birlikte sobaların kurulumunu da yaptı.

Konu hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Kış mevsiminin kendisini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce evlerinde sobaları olmayan ailelerimizi tespit etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda bu ailelere soba yardımında bulunuyoruz. Maddi açıdan zor durumda olan ihtiyaç sahibi ailelerimize birçok farklı alanda destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Mutlulukları beraber paylaşalım”

Sosyal belediyecilik alanında çalışmaların devam edeceğini ifade eden Necattin Demirtaş, “Müdürlüğümüze şahsen yapılan başvurular ve muhtarlıklardan aldığımız bilgiler doğrultusunda belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimize eşya, gıda ve soba olmak üzere farklı kalemlerdeki yardımları ulaştırıyoruz. Zorlu kış günlerinde onların yanında olmaya devam edeceğiz. Onların evinde bir çorba kaynamasına ve üşümemelerini sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. İhtiyacı olan ailelerin sobalarını ekip arkadaşlarımızla beraber kuruyoruz. O evlerde yaşanan sıcak mutluluklar ise bizlerin ilçemizin her köşesine hizmet götürme gayretini ateşliyor” diye konuştu.