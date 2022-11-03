SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde ahırlarda denetim gerçekleştirdi.

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde ahırlarda denetim gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, özellikle kent merkezinde ve yerleşim alanlarında güvenliği tehlikeye atan başıboş hayvanlara ve hayvan yetiştiricilerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Hayvan yetiştiriciliği yapıldığı tespit edilen 20 ahıra zabıta tembihnamesindeki uyulması gereken kuralları anlatan ve 15 günlük uyarı tebligatı yazan ekipler, denetimlerini gün boyu devam ettirdi.

Yapılan denetim hakkında bilgiler aktaran İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, “İlçe sınırlarımız gün geçtik genişliyor ve yeni yerleşim alanlarına olanak sağlıyor. Bazı vatandaşlar yaptıkları ahırlarda almadıkları önlemler ile güvenliği tehlikeye atıyor. Bu konuda bugünkü denetimimizle ciddi bir adım attık. Ekiplerimiz tek tek hayvan yetiştiricilerini ziyaret ederek yasal uyarılarda bulundu. Konut alanları içinde ve mahalle aralarında bu işi ısrarla devam ettirmek isteyenlere kurallara uymayanlara cezai işlem sonrası ahırlarını mühürleme ya da yıkma kararı yönünden yaptırım yapacağız” dedi.