Samsun’un İlkadım ilçesine zabıta ekipleri, akülü sandalyesinin şarjı biten bir vatandaşın yardımına koşarak, evine kadar bıraktı. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “Hemşehrilerimizin her anında, hep yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Vatandaşın huzuru ve kamu düzeni için 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan İlkadım Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara yardım elini uzatıyor. Saathane bölgesinde devriye gezen zabıta ekipleri, akülü tekerlekli sandalyesinin şarjı biten 77 yaşında engelli emekli öğretmenin yardımına koştu. Yürümekte güçlük çeken emekli öğretmeni zabıta ekipleri devriye aracıyla Kadıköy Mahallesi’ndeki evine bıraktı.

Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ”Özellikle engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırmak öncelikli hedefimizdir. Onların hayatlarına dokunmak, zor günlerini birlikte aşmak önemli görevimizdendir. Zabıta ekiplerimiz, ilçemizde yolculuğu yarım kalan engelli bir vatandaşımızın yardımına koştu. Vatandaşımızın zor anında yanında olan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Hayatın akışında yaşanan bu durum karşısında, küçük bir dokunuşla hemşehrilerimizin gönlünde büyük bir fark oluşturduğumuza inanıyorum. İlkadım’da her engeli aşmaya kararlıyız. İlkadımlı hemşehrilerimizin her anında hep yanında olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

77 yaşındaki emekli öğretmen ise İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz’a teşekkür ederek, “Görevli zabıta personeli içinde bulunduğum zor durumu hemen çözdü. Şunu gururla söyleyebilirim ki, belediyelerle iletişim noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Bu bizim sosyal yaşantımızı idame ettirmek adına çok önemli. Bir kurumla iletişim kurulabiliyorsa sorunlar aşılabiliyor. İlkadım Belediyemizin her kademesindeki çalışanına, engelli ve diğer vatandaşların hizmetine koşan personellerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.