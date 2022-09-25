İlkadım Belediyesi çok amaçlı konteynır toplama aracı ÇAÇA, temiz çevre için aralıksız çalışıyor.

İlkadım Belediyesi çok amaçlı konteynır toplama aracı ÇAÇA, temiz çevre için aralıksız çalışıyor.

İlkadım Belediyesi, bulvar ve ana caddelere yerleştirilen 3 ton kapasiteli yeni nesil konteynerler, Temizlik İşleri Müdürlüğü envanterine kazandırılan ve “ÇAÇA” adı verilen araçlarla toplanıyor.

Klasik çöp toplama sistemini bıraktıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “3 bin litrelik yeni nesil konteynerleri kent merkezimizdeki ana arterlerde bulunan bulvara dağıtmaya başladık. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün bünyesinde yeni nesil çöp toplama konteynerlerinden 200 adet bulunuyor. İlçemizin tamamına bu sistemi entegre edeceğiz. Çok amaçlı çöp aracı olarak tanımlanan ÇAÇA’lar, sadece araç şoförünün kullanımıyla çalışıyor. Şu an kullanılan konvansiyonel araçlarımızda üç personel çalışıyor. Aracın arkasında iki personel yaz-kış zor şartlarda çalışıyor. Bu yeni sistemde gerçekten çok önemli kazanımlar elde etmiş oluyoruz. Böylece toplayıcı işçilere gerek kalmayacak. Boşa çıkan personellerimizi mahalle aralarında süpürme işinde mevkici olarak değerlendireceğiz. ÇAÇA’da şoför, hidrolik kol aracılığıyla kaldırdığı yeni nesil konteynerlerdeki çöpü aracın içine boşaltıyor. Konteyner, yine hidrolik kol aracılığıyla bulvar ve ana caddedeki yerlerine yerleştiriliyor. Bunu mümkün olan her yere yaymaya gayret edeceğiz. Şu anda kullandığımız 2 aracımız var. Birisi toplama işlemi yapacak donanımda diğeri ise yıkama-dezenfekte işleminde kullanılıyor" dedi.

‘Akıllı Atık Toplama Sistemi’ne yönelik hazırlıkların da yapıldığını kaydeden Başkan Demirtaş, ”Akıllı Atık Toplama Sistemi’ne entegre edilecek konteynerlerimizin içine sensör yerleştirilerek. Bu sensör sayesinde konteynerlerin izleme ve takibi online olarak yapılabilecek" diye konuştu.