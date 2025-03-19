Samsun’un İlkadım Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören minikler için tekne orucu etkinliği yapıldı.

Ramazan ayının manevi atmosferini İlkadımlılarla buluşturmak adına her gece farklı bir mahallede düzenlenen teravih programıyla mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, vatandaşların Ramazan-ı Şerif’lerini tebrik eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, miniklere yönelik çocuklara orucu sevdirmek için kısa bir süre tutturulan tekne orucu geleneğini de İlkadım’da yaşatıyor. Belediye Hizmet Binası Kreşinde eğitimlerini alan minikleri ziyaret eden Başkan İhsan Kurnaz, "Tekne Orucu ve Çocuk İftarı" etkinliğinde çocukların sevincine ortak oldu. Ramazan’ın manevi atmosferini küçük yaşlardan itibaren çocuklara aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, minik öğrenciler tekne oruçlarını büyük bir heyecanla tutarken, gün boyunca eğitici ve eğlenceli faaliyetlere katıldı. Dualar, ilahiler ve Ramazan’ın güzelliklerini anlatan sohbetlerle süslenen programda, çocuklar hem öğrenmenin hem de ibadet bilinci kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

Miniklerin mutluluğunu paylaşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Ramazan ayı boyunca oruç bilincini çocuklara aşılayan ve Anadolu’da uzun yıllardır devam eden bu güzel geleneği, biz de minik öğrencilerimizle birlikte yaşatmaktan mutluluk duyduk. Çocuklarımızın kültürümüzü tanımasını, Ramazan’ın manevi değerlerini küçük yaşlardan itibaren öğrenmesini çok önemsiyoruz. Tekne orucu etkinliğiyle hem eğlendik hem de Ramazan ayının güzelliklerini birlikte paylaştık. İlkadım’da kültürel ve geleneksel değerleri yaşatmaya yönelik projelerle çocukların gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinliğin sonunda tek tek çocukların sohbetlerine ve mutluluklarına ortak olan Başkan İhsan Kurnaz, oruç tutan minikleri, oruç tuttum diploması ile birlikte sürpriz hediyelerle ödüllendirdi.