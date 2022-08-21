İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Geleneksel Açık Hava Film Festivali’ gişe rekorları kıran filmlerle sona erdi.

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Geleneksel Açık Hava Film Festivali’ gişe rekorları kıran filmlerle sona erdi.

İlkadım’da Açık Hava Sinema Günleri 15-20 Ağustos tarihlerinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden değerli filmlerin gösterildiği etkinliğe katılan sinema severler emeği geçenlere teşekkür etti. Sinema günleriyle halkın ailesiyle ve sevdikleriyle birlikte güzel zaman geçirmelerini amaçladıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Evrensel dili olan sinema kültürü insanları birleştiren bir araya getiren bir araç niteliğinde. Ülkemizde uzun bir geçmişe dayanan, köklü bir sinema kültürü var. İlkadım’da geçmişte kalan çok sayıda sinema salonlarının isimlerini bugün belki de hatırlayamıyoruz. Ama bir şeyi hiç unutmadık. Açık havada sinema izlemenin özlemini. İlkadım Belediyesi olarak Açık Hava Film Festivali’ni diğer yıllarda geleneksel olarak sürdüreceğiz. Samsun’daki köklü sinema kültürünü birlikte canlandıracağız. Gece gündüz demeden bu projeye katkısı olan çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.