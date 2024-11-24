SAMSUN (İHA) – Samsun İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, hayata geçirecekleri ‘Sıfır Atık Projesi’ ile ilçedeki temizlik toplama maliyetlerini en az yüzde 30 azaltacaklarını ve toplayacakları atıkları geri dönüşüme kazandırarak, bir gelir elde edeceklerini söyledi.

İlkadım Belediyesi, yeni dönemde sıfır atığa oldukça önem veriyor. Başkan İhsan Kurnaz yönetimindeki belediye, farkındalık çalışmalarının ardından hayata geçireceği projeler ile çocuk yaştan itibaren tüm ilçe halkına ‘sıfır atık’ politikasını aktaracak. Çeşitli kampanyalar ile dikkat çekilecek projeler ile çöpler, daha konteynerlere girmeden ayrışacak ve belediyenin kurduğu tesislerde işlenerek geri dönüşüme kazandırılıp, gelir sağlanacak. Bu kapsamda belediyenin personellerin katılımı ile bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Başkan Kurnaz’ın da katıldığı etkinlikte ‘Atığını Azalt, Doğayı Yaşat’ sloganı ile seramik bardak yapıldı.

“Sıfır atığı hayata geçirdiğimizde temizlik maliyetini en az yüzde 30 azaltacağız”

İlçede sıfır atık politikasına önem verdiklerinin altını çizen Başkan İhsan Kurnaz, “Önümüzdeki dönemde ilçemizin tamamında bu uygulamayı sürdüreceğiz. Öncesinde bir vatandaşı bilinçlendirelim, Sıfır Atık Projemizin nasıl işleyeceğini görelim diye bir pilot mahalle seçtik. Kalkancı Mahallesi’nde ilgili müdürlüğümüz bununla ilgili çalışıyor. Oralarda normal sulu attık konteynerlerinin yanına sıfır atık konteynerleri ve atık merkezlerimizi kuracağız. O mahallede okullarda çocuklarla buluşacağız. Çeşitli ekinlikler ile oynayarak, eylenerek farkındalık oluşturacağız. Site yöneticileri ile de toplantılar düzenleyeceğiz. Doğanın kirlenmesini önleyeceğiz. Maalesef gittikçe doğayı kaybediyoruz. Günlük hayatta kullanılan materyaller daha çok kimyasal materyaller. Bu geleceğimizi kötü bir hale getirecek durum. İstedik ki hem gelecek nesillerin sağlığını, çevreyi kurtaralım hem de bunu yaparken temizlik maliyetini de azaltalım. İnşallah ilçemizin tamamında bunu yapabilirsek, sıfır atığı hayata geçirirsek eğer temizlik toplama maliyetimiz de en az yüzde 30 azalmış olacak. Gelecekte daha yaşanabilir bir ilçe olmanın yanı sıra asırlarca doğada kaybolmayan atıklardan da kurtulmuş olacağız. Bugün de bir farkındalık oluşturmak adına personellerimizle atölye çalışması yaptık. Önümüzdeki dönemde sıfır atığı tüm mahallelerde yaygınlaştırarak, vatandaşımızın hizmetine sunacağız” dedi.

“Atık malzemeleri ekonomiye kazandıracağız”

Atıkları işleyecek tesisler de oluşturarak buradan gelir sağlayacaklarını dile getiren Kurnaz, “İlkadım Belediyesi olarak yılda milyonlarca kilo atık topluyoruz. Nüfuzumuz yaklaşık 350 bin ama merkez ilçesi olduğumuzdan günlük nüfusumuz 600 bin civarında oluyor. Dolayısıyla aslında nüfusumuzun 2 katı kirleniyoruz. Maliyetimiz de buna bağlı olarak 2 kat artmış oluyor. Hem bu maliyeti azaltmak istiyoruz. Çöpleri karışık topladığımızda bunu ayrıca ayrıştırıyoruz. Çöp Toplama Merkezi’nde yaptığımız bu ayrıştırma ayrı bir maliyet oluşturuyor. İleride bununla ilgili tesisler de kuracağız. Aldığımız geri dönüşüm malzemelerini daha çok kağıt, cam ve plastik malzemeleri de ekonomiye kazandıracağız. Aynı zamanda bundan da bir gelir elde edeceğiz. Dolayısıyla gelecekte hem giderimizi azaltacağız hem gelirimizi artıracağız. Kampanyalara da başlayacağız. ‘Atığını Getir Harçlığını Al’ gibi kampanyalar olacak. Hem şehrimizin kirlenmesinin önlenmesi hem temizlik maliyetinin azaltılmasını ve geri dönüşümle belli bir kaynak temin edilmesini sağlamış olacağız” diye konuştu.