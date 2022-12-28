İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde ilçe genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde ilçe genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Vatandaşların, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmaları için yıl boyunca denetimlerini gerçekleştiren İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, yılbaşı öncesinde gıda satışı yapan işyerleri, market ve süpermarketlerde denetimlerini sürdürüyor. Farklı noktalarda üç ayrı ekibin yaptığı denetimlerde özellikle reyon satış fiyat etiketi ile kasadaki fiyat karşılaştırmaları yapılıyor. Ürünlerde fiyat dengesinin gözetildiği denetimlerde işyerlerine uyarılarda bulunuluyor. Denetimlerde fiyatların yanı sıra satışı yapılan ürünlerin üzerindeki etiketlerde üretim yerleri, son kullanma tarihleri ve fiyat değişim tarihleri de inceleniyor. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında fiyat ve etiket yönetmeliği gereği gerçekleştirilen denetimlerde özellikle gıda fiyatları, bunun yanında son dönemde artış gösteren temizlik ve süt ürünleri fiyatları kontrol ediliyor.

“Tüm etkenleri inceliyoruz”

İlkadım Belediyesi olarak toplumun ihtiyaçlarını karşıladığı tüm işletmelerde kurallara harfiyen uyulması için kontrol yapıldığını kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Özellikle alışverişlerin yoğun olarak yapıldığı yılbaşı dönemin ve artan asgari ücret sonrası denetimlerimizi sıkılaştırdık. Tüm marketlerde ve iş yerlerinde vatandaşlarımıza mağduriyet yaşatabilecek tüm etkenleri inceliyoruz. İşletmelerin hemşerilerimize ürünlerini kurallara uygun şekilde sunması için ekiplerimize 24 saat görev başında rutin denetimlerine devam edecek” dedi.