Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Mahalle Kreş ve Kültür Evi Projesi” çerçevesinde 8’inci kreşi Ataköy Mahallesi’ne kazandırdıklarını söyledi.

Ataköy Mahallesi’nde eğitim dönemine başlayacak olan kreşte çocukların fiziksel ve sosyal gelişimleri için her türlü imkân sağlandı. 2 katlı binada hizmet verecek kreş, çocukların nitelikli eğitim alabileceği ve kaliteli zaman geçireceği bir merkez olacak. Kreşte 4-6 yaş grubu çocuklara kişisel gelişim ve okul öncesi eğitimi verilecek. 3 ayrı sınıfta uzman personel tarafından eğitim alan çocuklar için ayrıca bahçesinde bulunan korunaklı alanda çok amaçlı oyun ve spor alanı da bulunuyor.

“Cıvıl cıvıl bir eğitim yuvası hazırladık”

Mahalle kreşlerini tüm mahallelere yaymaya çalıştıklarını belirten Başkan Demirtaş, “Şu an 8. kreşimiz açılış için gün sayıyor. Bir ilçe belediyesinin yaptığı sekizinci kreş çok önemli bir adım. Hedefimiz her mahallemize bu kreş hizmetini götürmek. Çünkü çocuklarımızın kreşe gittiklerinde sosyalleşmeyi, özgüveni, başkalarına saygı duymayı, becerilerinin gelişmesini, dil gelişimi, spor alışkanlığı, öğrenme alışkanlığı ve düzenli yaşama uyum sağlamayı öğrenmelerinin yanı sıra annelerimizde kreşimizde bulunan kurslarımızda yaptıkları el emeği göz nuru ürünleriyle ev ekonomilerine katkı sağlayacak bir yapıda bir araya getiriyoruz. Ataköy Kreşimizde güzel bir mimari tasarımla, harika bir tefrişatla, çocuklarımıza cıvıl cıvıl bir eğitim yuvası oluşturduk. Hem çalışan annelerimize, çocuklarımıza iyi gelecek bir eser hem de okul öncesi eğitime de değer katacak bir yatırımı daha ilçemize kazandırdık. Deneyimli ve birikimli öğretmenlerimiz var. Birikimlerini çocuklarımıza aktaracaklar. Yeni kreşlerin açılmasını bekleyen birçok ebeveyn var. Biz de mahallelerimizde kreşler açmaya devam edeceğiz” dedi.