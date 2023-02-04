İlkadım Belediyesi kar yağışının etkili olduğu kırsal mahalleler ve grup yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

İlkadım Belediyesi kar yağışının etkili olduğu kırsal mahalleler ve grup yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yüksek rakımlı kırsal mahallelerde karla mücadele için araçlarını ve personelini hazırladı. Kar yağışına karşı görev dağılımı yapıldı, teyakkuza geçildi.

Beklenen kar yağışının etkisi altında kalan İlkadım ilçesinin kırsal mahallelerinde karla mücadele eden İlkadım Belediyesi Fen İşleri ekipleri, kar temizleme mesaisini sürdürüyor. Greyder, kar küreme kamyonları ve tuzlama kamyonları ile Bilmece, Avdan, Gürgendağı, Mahmurdağı’nın yüksek kesimlerinde çalışmalar devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimi geçtiği bölgelerde grup yollarının ulaşıma açık tutulması ve buzlanma riskine karşı gerekli çalışma yapılıyor.

“Tedbiri elden bırakmayacağız”

İlkadım ilçesinde karla mücadele ekiplerin 7/24 tam kadro sahada görev yapması için tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Rakımı 900’ün üzerinde olan kırsal bölgelerimizde karla mücadele çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımızın güvenliği, günlük hayatının olumsuzluk yaşanmadan devam etmesi ve grup yollarındaki güvenli ulaşımın sağlanması için gündüz-gece demeden çalışıyoruz ve kar nöbetimize devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.