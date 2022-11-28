Samsun İlkadım Belediyesi tarafından evsiz ve kimsesiz vatandaşların barınma ve yiyecek ihtiyacını karşılayacağı ’Şefkat Evi’nin temeli dualarla atıldı.

Samsun İlkadım Belediyesi tarafından evsiz ve kimsesiz vatandaşların barınma ve yiyecek ihtiyacını karşılayacağı ’Şefkat Evi’nin temeli dualarla atıldı.

Sosyal sorumluluk projelerine hız veren İlkadım Belediyesi son olarak Şefkat Evi’nin (Kimsesizler Evi) temellerini attı. Ataköy Mahallesi’nde bugün düzenlenen törende önce adak kesildi ardından da dualar eşliğinde temel atıldı. Şefkat Evi ile ilçede ikamet eden evsiz ve kimsesiz vatandaşlara yaz-kış sürekli yemek, barınma ve kıyafet imkanı sağlanacak.

“Belediye olarak kimsesiz ve evsizlere şefkat elini uzatıyoruz”

Projeleri bir bir hayata geçirmekten mutlu olduklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bu projemiz ile belediyemiz olarak bir şefkat eli uzatmış oluyoruz. Belediyelerin kimsesizlerin kimsesi olması gerektiğini düşündüğüm için bu projeye çok önem veriyorum. Kendi hayatını bir şekilde devam ettiren insanlar bizden yol, altyapı gibi ihtiyaç hizmetleri istiyorlar. Bir de böyle feleğin çemberinden geçmiş insanların kendilerini sokağa vurarak hayata tutunmaya çalışmaları gibi durumlar var. Tabii, arzumuz bu insanları topluma kazandırmak. Olur veya olmaz biz bunu sağlayamasak bile biz en azından bu insanları soğuktan ve açlıktan sokak köşelerinde ölmelerine engel olacağız inşallah. Burada yatakhanemiz olacak, yemekhanemiz olacak. Yani çamaşırları ve kişisel ihtiyaçları dahil her şeyi belediyemiz karşılayacak. Yedireceğiz, içireceğiz, giydireceğiz ve burada da mahkum gibi tutmayacağız. Burada kalan kimsesiz ve evsizler istediklerinde dışarı çıkabilecekler ve akşam da tekrar evimize geri gelecek” dedi.

Sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerinin altını çizen Necattin Demirtaş, “Evimiz; konum olarak da Samsun Şehir Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ortasına denk geliyor. Her ikisinin ortasından da çevre yolu geçiyor. Şehir dışından gelen insanlarımız kolayca ulaşabilsinler diye bu durumu özellikle ayarladık. Bir başka projemizde ‘Ata Ocağı’ adını verdiğimiz 75 yaş ve daha yüksek yaşlara sahip büyüklerimizi, sabah evlerinden alıp, günlük yemeklerini karşılayıp, sağlık durumlarındaki ihtiyaçlarını doktor ve hemşirelerle karşılayarak eğlenmelerini sağlayacağız. Bunların yanı birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik, yeni projelerimiz de olacak” diye konuştu.