Samsun’un İlkadım Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde karla mücadelesini sürdürüyor. Kırsal mahallelerde yolların açık tutulması, kent merkezinde ise ulaşımın aksamaması için çalışmalar devam ediyor.

İlkadım’da kar yağışı ve soğuk hava yer yer etkisini sürdürüyor. İlkadım Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal mahallelerde yol açma çalışmalarının, kent merkezinde ise ara sokakların ve kaldırımların temizlenmesi çalışmalarının devam ettiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Ekiplerimiz sahada ve karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Önceliğin vatandaşların can ve mal güvenliği olduğunu ifade eden Başkan Kurnaz, "Bölgemizi, şehrimizi ve ilçemizi yoğun bir şekilde etkileyen kar yağışı etkisini sürdürüyor. Soğuk havanın da etkisiyle özellikle kent merkezinde yollar ve kaldırımlar buzla kaplandı. Kent merkezinde özellikle hafta sonu yolların açık kalması için ekiplerimiz yoğun çaba ve gayret gösterdiler. Tüm çalışma arkadaşlarıma bu noktada teşekkür ediyorum. Kırsal mahallelerimizde de ulaşımın aksamaması için ekiplerimiz ve ekipmanlarımız sahadalar. Grup yolları ve ana arterlerin açık tutulması için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğidir. Bu nedenle ekiplerimiz, İlkadım’da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için teyakkuz halindedir. İlkadım Belediyesi olarak bize ihtiyaç duyulması halinde vatandaşımızın her anında hep yanındayız" diye konuştu.