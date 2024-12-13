Samsun İlkadım Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen proje ile İlkadımlı minikler trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor.

İlkadım Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen eğitim projesinde ilkokul öğrencileri hem trafik kurallarını öğreniyor hem de eğleniyor. İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen “Karagöz ile Trafik Eğitimi” tiyatro gösterisi minikler tarafından çok beğenildi.

"Eğitime desteğimiz hiç bitmeyecek"

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz çocuk ve gençlerin eğitimine katkı sağlayacak her türlü projede yer alacaklarını belirtirken trafik kurallarının küçük yaşta öğrenilmesinin çok büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan İhsan Kurnaz, "Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı geleceğe hazırlamak hepimizin birinci önceliği. Bu nedenle eğitime azami destek vermeye devam edeceğiz. Hem belediyemiz bünyesinde hem de gerek sivil gerekse kamu kurumları iş birliğinde her türlü eğitim projesine katkı sağlamaya hazırız. Hem araç hem de yaya trafiği kurallarını bilmek ve öğrenmek büyük bir önem arz ediyor. Bu nedenle küçük yaşta ve doğru öğrenilmesini amaçlayarak eğlenceli bir proje hazırladık. Belediyemiz bünyesinde İlkadım ve Ataköy Kreşlerimizde başlayan etkinlikte, minik öğrencilerimiz hem eğlendi hem de trafik kurallarını öğrenerek bilinçlendiler. Bu başarılı projenin ikinci ve üçüncü durakları ise Mustafa Kemal İlköğretim Okulu ve Kalkancı İlköğretim Okulu oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteği ile hayat bulan projemizin ismi ’Karagöz ile Trafik Eğitimi’. Kültürümüzün en önemli yapıtaşlarından olan Karagöz ve Hacivat’ı çocuklara tanıtmış olmanın yanı sıra trafik eğitimini eğlenceli bir hale getirdik. Bu anlamlı proje ile minik evlatlarımızın gülümsemeleri de bizler için bir ödül oldu. Projede emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim” diye konuştu.