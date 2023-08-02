Samsun İlkadım Belediyesi’nin sanatsal etkinlikler çerçevesinde düzenlendiği “Şarkıların Sesi” adlı şiir dinletisi programında İlter Yeşilay rüzgarı esti.

Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evi’nde gerçekleşen programda unutulmaz eserleriyle edebiyatta ufuklar açan Cemal Safi başta olmak üzere ünlü şairlerinin dizeleri bir kez daha seslendirildi. Şiirlerin yanı sıra şarkılarla da renklendirilen gece katılımcıların büyük beğenisini topladı. Geceye konuk sanatçı olarak katılım sağlayan şair güftekar İlter Yeşilay, sevilen şiirleri katılımcılar için seslendirdi. Sanatseverlere müzik dolu bir gece yaşatan Kültür Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Ekibi seslendirdiği eserlerle dinleyenlerini eskilere götürdü.

“İnsanların şaire ve şiire olan sevgisinin elbette ki maddi bir karşılığı olmaz, ama ortada bir emek varsa buna saygı çok önemlidir” diyen İlkadım Belediye Başkanı Ramazan Bayraktar, “Bu akşam bizleri yalnız bırakmayan şiirseverlerin seslendirdiği eserlerle o duygu atmosferini iliklerimize kadar hissettik. İyi ki varlar. Sanatsal etkinlikleri sizlerle buluşturan ve sanatçıya olan desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’ın adına bu akşam konuk sanatçı olarak aramıza katılım sağlayan İlter Yeşilay’a sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Ramazan Bayraktar, İlter Yeşilay’a plaket takdim etti.