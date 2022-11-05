İlkadım Belediyesi, deforme olan Letafet Caddesi’ndeki yolu baştan aşağıya yeniledi.

İlkadım Belediyesi, deforme olan Letafet Caddesi’ndeki yolu baştan aşağıya yeniledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İlkadım Belediyesi arasında yapılan protokol gereği SASKİ tarafından altyapısı yapılan Zafer Mahallesi Letafet Caddesi’nde İlkadım Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından asfalt çalışması yapıldı. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

“Bozuk yolları yapmaya devam ediyoruz”

Altyapı çalışması sonucu bozulan yolları yapmaya devam ettiklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “SASKİ daha önce burada kanalizasyon çalışması yapmıştı. Yol normal olarak bozulmuştu. Bizde Samsun Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol çerçevesinde onların bozdukları yerleri belediye ekiplerimizle birlikte düzeltmeye devam ediyoruz. Kış ayına girdiğimizden dolayı şuan daha çok tamir tadilat ve bozulan yolların bakımlarını yapmaktayız. Böyle bozulan yollar olursa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Aldığımız vergilerden hizmet üretiyoruz”

2. vergi ödeme döneminin 30 Kasım’da sona erdiğine de değinen Başkan Necattin Demirtaş, “Başkanlığa geldikten sonraki süreç bizim için çok zorluydu. Şuan da belediye çalışanlarımız ücretlerini alabilir hale geldi. Ancak hala devam eden sıkıntılarımız var. Gelirlerimizde meydana gelen artış oranında giderler de artsa sorun olmayacak ama personel giderleri ciddi anlamda zorluyor. Yılbaşında da asgari ücretin 8-10 bin lira arasında olacağı söyleniyor. Bu durum bizim giderlerimizin 2’ye 3’e katlanacağı demek oluyor. Gelirlerde de artış olmayınca olaylar bizi yoruyor tabi ki. Tüm belediye başkanları olarak bizim beklentimiz; gelirlerdeki artışın giderlerde meydana gelen artış oranında bir gelir sağlanması. Böyle olursa rahat ederiz. Yoksa biz çalışanların ücretini arttırıyoruz ama gelirin artmayınca da hizmet üretemiyorsun bu seferde. Kasım ayı bizim 2. vergi taksiti ödeme dönemimiz. Vatandaş bizden hizmet bekliyor. Biz de onlardan belediyeye olan altyapı borçlarını, vergi borçlarını gibi benzer borçları yatırmalarını bekliyoruz ki bizde aldığımız kaynaklardan onlara hizmet üretelim. Bu olmadığı zaman hizmet üretimimiz de doğal olarak daralıyor” diye konuştu.