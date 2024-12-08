Samsun’un İlkadım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan ‘Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası’ çevre bilincini artırmayı ve atık pillerin çevreye zararını en aza indirmeyi hedefliyor.

İlkadım Belediyesi öncülüğünde başlatılan, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ‘Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası’ İlkadım’daki okullarda başladı. Çevre önemini artırmak ve atık pillerin çevreye zararını en aza indirmek amacıyla başlatılan ve 30 Nisan 2025 tarihinde sona erecek kampanyanın sonunda, pil toplayan okullara teşvik edici ödüller verilecek.

Kampanyanın en büyük ödülünün çevre bilincini artırmak olduğunu söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “Atık piller, cıva, kadmiyum ve kurşun gibi çevre ve insan sağlığına zararlı maddeler içeriyor. Bu pillerin düzenli depolama sahalarına gönderilmesi, bu zararlı maddelerin toprağa ve suya karışmasını engellemek adına büyük önem taşıyor. Örneğin, bir adet atık pil, 4 metrekare toprağı ya da 800 litre suyu kirletebiliyor. Bu tür tehlikelerin önüne geçmek için belediye olarak pillerin doğaya atılmasını engelliyor ve çevreye zarar vermeyecek şekilde düzenli depolanmasını sağlıyoruz. Bu kampanya ile geleceğimizi korumak adına önemli bir adım atıyoruz. Kampanya kapsamında okullara topladıkları atık piller karşılığında, çevre farkındalığı oluşturmaya yönelik teşvik edici ödüller verilecek” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kampanyanın ödüllerden çok çevre bilincini artırmayı hedeflediğini belirterek, “Öğrencilerimize, pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesinin önemini anlatmayı ve onları bu konuda bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Verdiğimiz ödüller, sadece birer teşvik aracı. Asıl ödül, daha temiz bir çevre ve daha yaşanabilir bir dünya, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, TAP Derneği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen kampanyaya katılmak isteyen okullar, topladıkları atık pilleri belediyemizin toplama sistemine teslim edebilir. Ayrıca, İlkadım Belediyesi’nin resmi web sitesi ya da İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve ‘Alo Atık’ hattından bizlerle iletişime geçebilirler. Gelin, hep birlikte çevremizi ve geleceğimizi koruyalım” ifadelerini kullandı.