SAMSUN (İHA) – Samsun’un İlkadım Belediyesi tarafından vatandaşların daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat edebilmesi için başlattığı asfaltlama seferberliği aralıksız devam ediyor.

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kent merkezi ve kırsal mahallerde yıpranmış ve yoğun kullanılan cadde, sokak ve yollarda çalışmalar yürütüyor. İlçede ulaşım sorunlarını en aza indirmeyi hedefleyen belediyenin sıcak asfalt, yol yapım bakım ve onarım işleri ve kaldırım çalışmaları vatandaşların da takdirini topluyor.

“İlkadım’ı hep birlikte güzelleştireceğiz”

Vatandaşlardan gelen taleplerin de titizlikle değerlendirildiğini vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlçemizde altyapı ve üstyapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve yolları daha güvenli hale getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Hava şartlarının verdiği imkanlar doğrultusunda, sıcak asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yollarımızın dayanıklılığını artıran sıcak asfalt yollar ile sürücülerimize daha güvenli bir ulaşım imkanı sağlıyoruz. Her mahallemize eşit hizmet götürmeye gayret ediyoruz. Hemşehrilerimizden aldığımız geri dönüşler de bizler için çok değerli. İlçemizi hep birlikte güzelleştireceğiz" dedi.