SAMSUN (İHA) – Samsun’un İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde daha estetik bir görüntü sağlamak, ağaçların sağlığının devamlılığı ve doğanın korunması için ağaç budama faaliyetlerini sürdürüyor.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte, İlkadım’da ağaç budama ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Doğal güzelliklerin korunması, ilçeye estetik bir görünüm kazandırmak, ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek ve kaldırımlara uzayan ağaç dallarının vatandaşların hareketlerini engellememesi için yapılan budama işlemleri, belirlenen program dahilinde devam edeceği belirtiliyor.

Budama işlemlerinde trafik ve yaya güvenliğinin ön planda tutulduğunu söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “İlçemize estetik bir dokunuş kazandırmak amacıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, ağaç budama işlemlerine devam ediyor. Ağaçları budayarak hem çevre sağlığını hem de ağaçların ömrünü uzatmayı hedefliyoruz. Ayrıca yapılan her budama işlemi ile ilçemizin çehresini güzelleştiriyoruz. Yapılan bu peyzaj çalışmalarıyla ilçemizin daha yeşil ve yaşanabilir olmasını sağlıyoruz. Düzenli bir şekilde yapılan ağaç budama ve peyzaj işlemlerini, hemşehrilerimizin de taleplerini dikkate alarak gerçekleştiriyoruz. Yaşadığımız çevreyi güzelleştirmek ve geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmak mümkün. Bizler bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.