Samsun’un İlkadım Belediyesi tarafından verilen 2025 yılının ilk işyeri açma ve çalışma ruhsatını, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz teslim etti.

İlkadım Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından 2025 yılı ilk işyeri açma ve çalışma ruhsatı, Pazar Mahallesi Necipbey Caddesi’ndeki bir işyerine verildi. İşyerinin ruhsatını, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz teslim etti.

"2024 yılında 673 yeni ruhsat"

İlkadım sınırları içerisinde açılan her yeni işyerinin ve işletmenin yeni istihdam alanlarına fırsat tanıdığını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “Hem küçük esnafımızın hem de daha büyük yatırımcılarımızın yasal mevzuatla ilgili işlemlerinde kolaylık sağlamak ve esnafımızla iletişimimizi daha güçlü kılmak amacıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatları, çerçeveli bir şekilde personelimiz tarafından teslim ediliyor. 2025 yılının ilk ruhsatını ise işyeri sahibi Selçuk Yücelik’e teslim ettik. 2025 yılı ilçemizin ilk ruhsatının şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Belediyemiz tarafından 2024 yılında, 564 sıhhi işyeri ruhsatı, 42 umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı ve 67 gayrı sıhhi müessese ruhsatı olmak üzere toplam 673 adet yeni ruhsat verildi. Ruhsatlarını alarak faaliyete başlayan tüm işyerlerimize bereketli ve bol kazançlar diliyorum. Şehrimizin ekonomik ve ticari alanlarda yüksek potansiyele sahip olan ilçemizde, esnaflarımızın, işletmecilerimizin ve yatırımcıların her anında hep yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.