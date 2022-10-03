Samsun İlkadım Belediye Meclisi gündeminde yer alan “20 milyon TL kredi kullanımı ile hizmet aracı alımı" maddesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden “araç-gereç yardımı gelecek” beklentisi ile geri çekildi.

Samsun İlkadım Belediye Meclisi gündeminde yer alan “20 milyon TL kredi kullanımı ile hizmet aracı alımı" maddesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden “araç-gereç yardımı gelecek” beklentisi ile geri çekildi.

İlkadım Belediye Meclisi 6 gündem maddesi ile toplandı. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında toplanan meclis; 6 damperli kamyon, 1 asfalt silindiri, 1 adet kazıcı-yükleyici ve 1 adet akaryakıt tankeri alımı için KDV dahil 20 milyon TL tutarında kredi kullanımına imkan sağlayacak madde hariç, diğer 5 maddeyi ilgili komisyonlara havale etti. 20 milyon TL’lik kredi kullanımına imkan sağlayacak madde ise Başkan Demirtaş’ın talebi ve meclis üyelerinin oybirliği ile geri çekildi.

“İBB’nin araç-gereç yardımları olacak”

İlkadım Belediye Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Erol Köroğlu’nun, “Ekrem İmamoğlu araç-gereç gönderme konusunda kesin söz verdi mi?” sorusuna açıklık getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Söz verdi demeyim de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Samsun’a geldiğinde kendisinden talepte bulunduk. Belediye olarak kendisinden araç-gereç ve projelere destek istedik. O da araç-gereç konusunda bizzat söylediği; ‘Siz planınızı yapın, lazım olanları yazın, biz 1-2 ay gelip Samsun’da çalışıp tekrar İstanbul’a dönelim’ tarzında çok net ifadelerle yardımcı olacağını söyledi. Projelerle ilgili de talepte bulunduk. Onlara da arkadaşlar baktıktan sonra ne yapabilirizi değerlendireceklerini söyledi. Kesin bir söz verdi konusu yok ama herhalde araç-gereç konusunda bir yardımları olacak” dedi.

Üstün: “Ekrem İmamoğlu önce İstanbul’a hizmet etsin”

Başkan Demirtaş’ın açıklamalarından sonra söz alan İlkadım Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili İbrahim Üstün, Başkan Demirtaş’ın açıklamalarının ardından, “Ekrem İmamoğlu önce İstanbul’a hizmet etsin. Bence bizim belediyemiz oradan daha iyi” ifadelerini kullandı.

Başkan Demirtaş da, “Böyle söylemlere gerek yok. Orası 20 milyon nüfuslu bir şehir. Bizimki oranın yanında nokta gibi bir şey. Biz alacağımız desteğe bakalım” şeklinde cevap verdi.