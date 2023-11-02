İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımlara tezgâh ve ürün yerleştiren esnafı uyardı. Başkan Demirtaş, "İlçemizde kaldırım işgallerine yönelik zabıta ekiplerimizle kapsamlı bir mücadele başlatıyoruz” dedi.

Samsun’un İlkadım ilçesinde huzur ve güveni sağlamak için birçok çalışma yapan zabıta müdürlüğü ekipleri, yasal olmayan veya hak ihlali olan noktalarda denetimler geçekleştirmeye devam ediyor. Ekipler vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda kaldırımları işgal eden esnafa uyarılarda bulundu. Özellikle ilçe halkın yoğun olarak kullandığı cadde, ana arterlerde trafik ve yaya yoğunluğunun olduğu noktalarda tespit edilen esnafın kaldırımlara yerleştirdikleri tezgahlar, ürünler veya tabelaların hak ihlallerinin oluşmaması için esnafa gerekli yasal işlemlerin yapılacağını hatırlattı. Zabıta ekiplerinin uyarılarını dikkate alan esnaf, kaldırımlara yerleştirdikleri ürünleri, tezgâhları ve tabelaları geri çektiler. Zabıta ekiplerinin yaptığı denetime şahitlik eden vatandaşlar ise yapılan denetimlerin son derece yerinde olduğunu belirterek esnafın duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti.

İlkadım’da cadde ve sokakların daha modern bir görünüme kavuşabilmesi adına kaldırım işgallerine müsaade etmeyeceklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Vatandaşlarımızın geçişini engelleyen hiçbir malzemenin yol ve kaldırımda bulunmasına izin vermeyeceğiz. Kaldırımları işgal eden iş yeri sahiplerine söz konusu işgallerin Belediye mevzuatına aykırı olduğunu tek tek anlatıyoruz. Mevzuata aykırı hareket edenler için 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 38.maddesine istinaden idari işlem yapacağız” diye konuştu.