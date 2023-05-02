Samsun’un İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Korosu tarafından ‘Bahar Konseri’ düzenlendi.

İlkadım Belediyesi THM Korosu bir yıllık çalışmalarının ardından Atatürk Kültür Merkezi’nde ‘Bahar Konseri’ verdi. Bağlama ustası ve Koro Şefi Hızır Aydın’ın şefliğini üstlendiği konserde 48 korist ve 13 kişiden oluşan saz ekibi Anadolu kültüründen birçok türkü seslendirdi. Düzenlenen konser, geceye katılan sanatseverler tarafından zaman zaman ayakta alkışlandı.

“İlçemizde şehrimizin kültürel ve sanatsal vizyonuna katkı veriyoruz”

Konserin ardından duygu ve düşüncelerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Kültür, sanat ve turizm şehri Samsun’da keyif dolu güzel bir gece geçirdik. Kulaklarımızın pası silindi diyebiliriz. İlçemizde şehrimizin kültürel ve sanatsal vizyonuna katkı sunmaya devam edeceğiz. Konsere büyük ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza ve muhteşem performanslarıyla konserimize renk katan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşların ve sanatseverlerin gösterdiği ilgi bizleri mutlu etti. Bu etkinliklerle sizleri buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşlardan konsere yoğun ilgi

Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, şarkılara eşlik ederek alkışla karşılık verdiler. Konsere gelen vatandaşlar, etkinliğin düzenlenmesinden dolayı İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a teşekkürlerini ilettiler.