İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Korosu’nun Cumhuriyet’in 99. yılına özel verdiği konser büyük ilgi gördü.

İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Korosu’nun Cumhuriyet’in 99. yılına özel verdiği konser büyük ilgi gördü.

İlkadım Belediyesi THM Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde sahneye çıktı. Şef Hızır Aydın yönetiminde sevilen türküleri seslendiren koro, izleyicilerden tam not aldı. İlkadım Belediyesi Hizmet Binası Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen konseri çok sayıda davetli ilgi ile izledi.

“Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacak”

Konser sonrası salonu dolduran halk müziği severlere seslenen İlkadım Belediyesi Başkan Vekili Ali Seyit Kılıç, “Cumhuriyeti bizlere armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. Türk halk müziği koromuz bize eşsiz bir gece yaşattı. Biz, birlikte sevinip birlikte üzülen, birlikte gülüp birlikte ağlayabilen ve birlikte şarkılar söyleyebilen bir milletiz. Onun için diyoruz ki Cumhuriyet ilelebet yaşayacak” dedi.

Konsere izleyiciler de Türk bayraklarıyla katıldı. Konser, 10. Yıl Marşı’nın seslendirilmesi ile sona erdi.